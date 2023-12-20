Bamya pişirirken yarım bardak ekleyin, hem lezzet katıyor hem erimiyor

Bamya yemeği, özellikle soğuk günlerde içi ısıtan lezzetiyle tercih edilen bir yemek olarak biliniyor.
Bamyanın pişirilmesinde püf noktalar olduğunu belirten uzmanlar, lezzetli bir bamya yemeği için önemli ipuçları sunuyor.
Öncelikle bamyanın taze ve diri olmasına dikkat etmek gerekiyor.
Bamyanın sap kısmını kesip haşlama suyuna koyarken bir tutam tuz eklemek, bamyanın acısını alarak daha lezzetli bir sonuç elde etmenizi sağlayabilir.
Bamyayı doğru şekilde pişirmek ve baharatlamak, bu enfes yemeği sofralarınıza taşımanın anahtarı!
Bu püf noktalarıyla kendi tarifinizi oluşturarak, kış sofralarınızı lezzetlendirebilirsiniz.
Bu yöntemle bamyalar diri kalıyor
Bamyanızın erimemesi için mutlaka zeytinyağı ile pişirin ve tencerenin içine yarım limon suyu ekleyin.
Bamya tarifi
· 500 gr yaş bamya
· 300 gr ince doğranmış kuşbaşı et
· 1 adet büyük soğan
· 3 adet domates
· Yarım Limonun suyu
· 5 yemek kaşığı zeytinyağı
· 2 diş sarımsak
· 1 yemek kaşığı domates salçası
Nasıl yapılır?
Zeytinyağını bir tencereye alın ve yemeklik doğradığınız soğanı kavurmaya başlayın.
Soğan biraz suyunu salınca ezilmiş sarımsak, salça ve ince doğranan kuşbaşı eti tencereye ekleyin ve kavurmaya devam edin.
Bamyaların baş kısımlarını kesin. Çok büyükse eğer birkaç parçaya bölebilirsiniz.
Bamyaları ve küp küp doğranan domatesi ekleyin.
Bir limonun suyunu tencereye sıkın ve yarım limon kabuğu da tencereye atın.
Tenceredeki malzemelerin üzerini geçecek kadar su ekleyin ve pişirmeye bırakın.
Piştikten sonra limon kabuğunu çıkarın ve servis edin. Afiyet olsun!