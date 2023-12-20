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Bamya pişirirken yarım bardak ekleyin, hem lezzet katıyor hem erimiyor

Bamya pişirirken yarım bardak ekleyin, hem lezzet katıyor hem erimiyor Kış mevsiminin en sevilen yemeklerinden biri olan etli bamya, lezzeti ve besleyici özelliğiyle sofralarda sıkça tercih ediliyor. Bamyayı bir de bu şekilde pişirmeyi deneyin. Hem parmaklarınızı yiyeceksiniz, hem de bamyalarınız asla erimeyecek.