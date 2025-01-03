Banka banka güncellendi: İşte Ocak 2025 emekli promosyonları...

Yağmur Dinç

Emekliler, 2025 yılı maaş zamları ile birlikte promosyon ücretlerinde de zam alacak.

Bankalar tarafından maaş taşıma sözüne karşılık verilen ödemeler, birçok emekliye nefes oluyor.

2025 itibarıyla banka promosyonları da güncellendi.

Bankalar, adeta birbiriyle rekabet halinde promosyon ödemesi yapıyor. Bu kapsamda, "Ocak 2025 promosyonları" merak ediliyor.

İşte güncel rakamlar...

OCAK 2025 EMEKLİ PROMOSYONLARI

En düşük emekli maaşının 15 bin TL’ye çıkarılacağı öngörülürken, bankaların sunduğu avantajlar şu şekilde:

Kamu bankaları: 18.000-22.000 TL

Özel bankalar: 20.000-24.000 TL

Katılım bankaları: 15.000-20.000 TL