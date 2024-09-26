Banka banka hesaplandı: İşte 1 milyon TL konut kredisi faizleri
Yağmur Dinç

Ev sahibi olmak için birikim yapan vatandaşlar, yetiştiremediği noktada bankalara başvuruyor.

kredileri ise pandemiden bu yana git gide artıyor.

Kira vermek yerine kredi öderim diye düşünenler için bankaların konut kredisi kampanyaları dikkat çekiyor.

Konut kredisi çekmeyi düşünenler ise banka banka oranlarını inceliyor.

İşte güncel faizlere göre konut kredisi seçenekleri...

GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZLERİ 2024

Ziraat Bankası

Kredi Tutarı: 1.000.000

Taksit Tutarı: 28.966,10 TL

Faiz Oranı: % 2,79

Yıllık Maliyet Oranı: % 39.7787

Vakıfbank

Kredi Tutarı: 1.000.000

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 33.684,53 TL

Toplam Ödeme: 4.058.143

ING

Kredi Tutarı: 1.000.000

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 32.654,09 TL

Toplam Ödeme: 3.933.610 TL

Akbank

Kredi Tutarı: 1.000.000

Taksit Tutarı: 31.074,62 TL

Faiz Oranı: %3,02

Geri Ödeme Tutarı: 3.748.574 TL

Türkiye İş Bankası

Kredi Tutarı: 1.000.000

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 32.280,98 TL

Toplam Ödeme: 3.894.277 TL

Garanti BBVA

Kredi Tutarı: 1.000.000

Faiz Oranı: %3,03

Aylık Taksit: 31.167,07 TL

Toplam Ödeme: 3.759.842 TL

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Yağmur Dinç
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