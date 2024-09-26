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Banka banka hesaplandı: İşte 1 milyon TL konut kredisi faizleri

Banka banka hesaplandı: İşte 1 milyon TL konut kredisi faizleri Konut satın almak isteyen ancak yeterli nakit parası olmayanlar, kredi tekliflerine yöneliyor. 1 milyonluk konut kredisinin faizi ise bankadan bankaya değişiyor. İşte güncek konut faizi oranları...