Banka banka hesaplandı: İşte 1 milyon TL konut kredisi faizleri

Ev sahibi olmak için birikim yapan vatandaşlar, yetiştiremediği noktada bankalara başvuruyor.
Banka konut kredileri ise pandemiden bu yana git gide artıyor.
Kira vermek yerine kredi öderim diye düşünenler için bankaların konut kredisi kampanyaları dikkat çekiyor.
Konut kredisi çekmeyi düşünenler ise banka banka faiz oranlarını inceliyor.
İşte güncel faizlere göre konut kredisi seçenekleri...
GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZLERİ 2024
Ziraat Bankası
Kredi Tutarı: 1.000.000
Taksit Tutarı: 28.966,10 TL
Faiz Oranı: % 2,79
Yıllık Maliyet Oranı: % 39.7787
Vakıfbank
Kredi Tutarı: 1.000.000
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 33.684,53 TL
Toplam Ödeme: 4.058.143
ING
Kredi Tutarı: 1.000.000
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 32.654,09 TL
Toplam Ödeme: 3.933.610 TL
Akbank
Kredi Tutarı: 1.000.000
Taksit Tutarı: 31.074,62 TL
Faiz Oranı: %3,02
Geri Ödeme Tutarı: 3.748.574 TL
Türkiye İş Bankası
Kredi Tutarı: 1.000.000
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 32.280,98 TL
Toplam Ödeme: 3.894.277 TL
Garanti BBVA
Kredi Tutarı: 1.000.000
Faiz Oranı: %3,03
Aylık Taksit: 31.167,07 TL
Toplam Ödeme: 3.759.842 TL