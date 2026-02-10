Banka banka kiralık kasa boyutları ve ücretleri 2026

- Bankalar, 2026 yılı itibarıyla farklı boyut ve fiyat seçenekleri ile kiralık kasa hizmeti sunmaktadır.
- Kiralık kasa ücretleri bankaya, kasanın boyutuna, şubeye ve şehre göre değişiklik göstermektedir.
- Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank ve Yapı Kredi, çeşitli kasa ücretleriyle müşterilerine hizmet vermektedir.
Değerli evraklarını, ziynet eşyalarını ve önemli belgelerini güvenle saklamak isteyen vatandaşlar için bankalarda kiralık kasa hizmeti her geçen yıl daha fazla ilgi görüyor.
Yastık altında saklamanın oluşturduğu riskler, banka kasalarını cazip bir alternatif haline getiriyor.
Bu noktada kasa kiralamayı düşünenler, bankaların sunduğu kasa boyutlarını ve güncel kiralama ücretlerini detaylı şekilde araştırıyor.
2026 yılı itibarıyla bankalar, farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli kasa ölçüleri ve fiyat seçenekleri sunuyor.
Kasa ücretleri; bankaya, şubeye, kasa boyutuna ve şehir bazında değişiklik gösterebiliyor.
Peki; 2026 güncel kiralık kasa fiyatları ne kadar? İşte banka banka merak edilen tüm detaylar...
BANKALARA GÖRE KİRALIK KASA FİYATLARI 2026
Ziraat Bankası Kiralık Kasa Ücretleri
Küçük Kasa: 9.448 TL
Orta Kasa: 14.172 TL
Büyük Kasa: 18.897 TL
İş Bankası Kiralık Kasa Ücretleri
Küçük Kasa: 8.000 – 10.000 TL
Orta Kasa: 12.000 – 15.000 TL
Büyük Kasa: 17.000 – 20.000 TL
Garanti BBVA Kiralık Kasa Ücretleri
Küçük Kasa: 9.000 TL
Orta Kasa: 13.000 TL
Büyük Kasa: 18.000 TL
Akbank Kiralık Kasa Ücretleri
Küçük Kasa: 9.000 TL
Orta Kasa: 14.000 TL
Büyük Kasa: 19.000 TL
Yapı Kredi Kiralık Kasa Ücretleri
Küçük Kasa: 8.500 TL
Orta Kasa: 13.000 TL
Büyük Kasa: 18.500 TL
*Ücretler kasa boyutu, şube ve şehir bazında değişebilir.