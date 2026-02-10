Banka banka kiralık kasa boyutları ve ücretleri 2026

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Değerli evraklarını, ziynet eşyalarını ve önemli belgelerini güvenle saklamak isteyen vatandaşlar için bankalarda kiralık kasa hizmeti her geçen yıl daha fazla ilgi görüyor.

Yastık altında saklamanın oluşturduğu riskler, banka kasalarını cazip bir alternatif haline getiriyor.

Bu noktada kasa kiralamayı düşünenler, bankaların sunduğu kasa boyutlarını ve güncel kiralama ücretlerini detaylı şekilde araştırıyor.

2026 yılı itibarıyla bankalar, farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli kasa ölçüleri ve fiyat seçenekleri sunuyor.

Kasa ücretleri; bankaya, şubeye, kasa boyutuna ve şehir bazında değişiklik gösterebiliyor.

Peki; 2026 güncel kiralık kasa fiyatları ne kadar? İşte banka banka merak edilen tüm detaylar...

BANKALARA GÖRE KİRALIK KASA FİYATLARI 2026

Ziraat Bankası Kiralık Kasa Ücretleri

Küçük Kasa: 9.448 TL

Orta Kasa: 14.172 TL

Büyük Kasa: 18.897 TL





İş Bankası Kiralık Kasa Ücretleri

Küçük Kasa: 8.000 – 10.000 TL

Orta Kasa: 12.000 – 15.000 TL

Büyük Kasa: 17.000 – 20.000 TL





Garanti BBVA Kiralık Kasa Ücretleri

Küçük Kasa: 9.000 TL

Orta Kasa: 13.000 TL

Büyük Kasa: 18.000 TL





Akbank Kiralık Kasa Ücretleri

Küçük Kasa: 9.000 TL

Orta Kasa: 14.000 TL

Büyük Kasa: 19.000 TL





Yapı Kredi Kiralık Kasa Ücretleri

Küçük Kasa: 8.500 TL

Orta Kasa: 13.000 TL

Büyük Kasa: 18.500 TL

*Ücretler kasa boyutu, şube ve şehir bazında değişebilir.