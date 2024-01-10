Banka hesabı olan dikkat! İçinde para varsa unutun, hepsi silinecek Ülke genelinde faaliyet gösteren bankalar, vatandaşlara uyarıda bulundu. Hesaplarınızda belirtilen tarih içerisinde işlem yapılmadıysa, bütün paralarınız silinecek.

ensonhaber.com

Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar, uzun süredir herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiş olan kartlardaki bakiyeleri silme kararı aldı.

Bankaların bu adımı, milyonlarca vatandaşı olası risklerden korumak amacıyla attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bankaların yapmış olduğu açıklamalara göre, uzun bir süredir pasif durumda kalan kartlardaki bakiyelerin çeşitli riskler oluşturabileceği vurgulandı.

Bu risklerin önüne geçmek ve güvenliği artırmak adına alınan karar çerçevesinde, hesap sahiplerinin 10 yıl boyunca herhangi bir işlem gerçekleştirmemiş olmaları halinde bu hesaplar otomatik olarak silinecek.

Bankalar, silinen hesaplardaki bakiyelerin ise Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredileceğini duyurdu.

Vatandaşlar paralarını tamamen kaybedebilir

Bankaların kamuoyuna duyurduğu bilgilere göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83. Maddesi uyarınca belirli bir süre boyunca hiçbir hesap hareketi olmayan hesaplar belirli bir süre sonunda Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilecek.

Yapılan duyurulara göre, Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne iletilen paraların vatandaşlar tarafından kaybedilme riski doğabilir.

Vatandaşları olası kayıplardan korumak amacıyla bankalar, bu durumu önceden belirliyor ve adı geçen hesap sahiplerini uyarıyor.

Bankaların yapmış olduğu duyurulara göre, hesapları listede yer alan ve belirtilen tarih öncesinde banka şubelerine başvurarak gerekli işlemleri tamamlamayan vatandaşların, hesaplarındaki tüm emanetler ve alacaklar Yatırımcı Tazmin Merkezi hesaplarına transfer edilecek.