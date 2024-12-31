Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor: O hesaplar için 790 TL alınacak

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Bankalar tarafından yatırımcıları yakından ilgilendiren yeni bir adım atıldı. 3 özel banka tarafından 1 Ocak itibari ile başlayacağı belirtilen bakım ücreti uygulaması gündem oldu.

Söz konusu olan 3 kurum hisse senedi hesaplarından ‘hesap bakım ücreti’ tahsil edeceğini açıkladı. Garanti, Yapı Kredi ve Halk Yatırım’dan yapılan duyuruya göre, hesaplardan kesilecek bakım ücretleri 6 ayda bir alınacağı belirtildi.

Bankalar söz konusu hesap bakım ücreti alımına başlayacaklarına dair müşterilerine SMS bilgilendirmesinde bulundu.

YILLIK BAKIM ÜCRETİ ALINACAK

Milyonlarca müşterisi bulunan 3 büyük banka tarafından başlatılacak olan uygulama hisse senedi yatırımcıları tarafından yoğun bir tepkiyle karşılandı.

Söz konusu uygulamaya göre Garanti Yatırım'ın yıllık 500 TL, Yapı Kredi Yatırım'ın yıllık 790 TL, Halk Yatırım'ın ise yıllık 390 TL hesap bakım ücreti keseceği bildirildi. Uygulamaya başka bankaların da katılıp katılmayacağı merak ediliyor.