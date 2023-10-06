Banka kartı olanlar dikkat! Cüzdanınız dolup taşacak: 31 Ekim’e kadar süreniz var Cüzdanında banka kartı olanlara müjdeli haber duyuruldu. Kampanya kapsamında katılanlara tam 1000 TL hediye edileceği açıklandı. Son tarih 31 Ekim!

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Bankkart, beyaz eşya ve elektronik eşya alışverişlerinde muhteşem bir kampanya sunuyor.

Sadece 5.000 TL ve üzeri alışverişlerde 250 TL, 20.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise tam 1.000 TL Bankkart Lira hediye ediliyor.

Bu kampanya ile ihtiyaçlarınızı karşılarken aynı zamanda Bankkart Lira kazanma fırsatını yakalayın!

Kampanyadan faydalanmak için Bankkart Mobil uygulamasını indirmeniz veya bankkart.com.tr web sitesine girmeniz yeterli.

Kampanya 1-31 Ekim 2023 tarihleri arasında geçerlidir, bu süre zarfında istediğiniz kadar alışveriş yapabilir ve Bankkart Lira kazanabilirsiniz. Unutmayın, büyük fırsatları kaçırmayın!

İşte kampanyanın detayları…

Dev markalardan Bankkart Lira kazanın!

Bankkart'ın sunduğu muhteşem kampanya ile beyaz eşya ve elektronik ürünler alışverişlerinize özel fırsatlar kapıda! Ancak kampanyadan yararlanmak için bazı dikkat edilmesi gereken detaylar bulunuyor.

Kampanya, birçok üye işyerinde geçerli, bunlar arasında Vestel, Arçelik, Beko, Bosch, Siemens, Samsung, LG, Philips, Sony, Apple, Huawei, Lenovo, HP gibi önde gelen markaların mağazaları veya yetkili satıcıları da bulunuyor.

Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var: Ana faaliyeti beyaz eşya sektörü olmayan e-ticaret siteleri veya fiziki üye işyerleri kampanyaya dahil değil. Bu nedenle alışveriş yapmadan önce işyerinin kampanyaya dahil olup olmadığını kontrol etmek önemli.