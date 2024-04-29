O odaların duvarlarındaki saatleri çıkarın! Bakın neden o odalara saat asılmaması gerekiyormuş… Evlerin olmazsa olmaz aksesuarlarının başında saatler gelir. Neredeyse evin her odasında mutlaka bir tane saat bulunur. Ancak spiritüalistlere göre evin bazı odalarına asla duvar saati asılmaması gerekiyormuş. İşte, duvar saatlerini kaldırmanız gereken odalar…

ensonhaber.com

Yaşam enerjisi doğada var olan en temel enerjidir. Bu enerjiyi kendi yaşam alanlarımızda da etkili hale getirmeyi amaçlayan en eski öğreti ise Feng Şui’dir.

Söz konusu olan bu Çin öğretisine göre kaliteli bir hayat için çevreyle uyum sağlayacak eşyalar kullanmak gerektiği söylenir. Birçok ilkesi bulunan Feng Şui’ye göre son yıllarda huzuru kaçırabilecek eşyalar arasında duvar saatleri göze çarpar.

Evlerin hemen her odasında dekor olarak kullanılan saatler meğer o odalara asıldığında yaşam enerjisini olumsuz etkileyerek huzursuzluk yaratabiliyormuş.

İşte, duvar saatlerinin bulunmaması gereken odalar…

Feng Şui öğretisine göre duvar saatlerinin yanlış odalarda konumlandırılması huzuru olumsuz yönde etkileyen eşyalar arasında yer alıyor. Söz konusu anlayışa göre saatler, oturma odası, çalışma odası ya da ışıklandırması az olan odalarda bulundurulması gerekiyor.

Saatlerin bulundurulmaması gereken odalar arasında ise yatak odaları ilk sırada geliyor. Feng Şui’ye göre yatak odasında saat bulundurmak uyku düzenini ve rahatlığını etkiliyor.

Anlayışa göre yatak odası haricinde ise çocuk odası, mutfak, pencere karşısı ve oda köşelerinde de saat konulması olumlu enerjiyi etkileyeceğinden bu odalara saat konulmaması öneriliyor.