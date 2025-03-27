Haberler



Bilgi



Bankalar 9 gün tatil mi? 2-3-4 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı?

Bankalar 9 gün tatil mi? 2-3-4 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idari izin müjdesi ile birlikte bayram tatili 2-3-4 Nisan'ı da kapsayarak 9 gün oldu. Peki; bankalar da 9 gün kapalı mı? Bankalar bayramdan sonra açılacak mı, kapalı mı? İşte detaylar...