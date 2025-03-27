Bankalar 9 gün tatil mi? 2-3-4 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, bayramdan sonraki 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günlerinin idari izin kapsamına alındığını böylece Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu.
Açıklamanın ardından, Ramazan Bayramı tatili bankaların çalışma durumuna gözler çevrildi.
2025 yılı takvimine göre Ramazan Bayramı bu sene 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek.
Banka işlemlerini bayram sonrasına erteleyen vatandaşlar, bankalarda 9 gün tatil olup olmayacağını merak ediyorlar.
Peki, 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe, 4 Nisan Cuma bankalar açık mı, kapalı mı? Bankalar kaç gün tatil? Bayramdan sonra açılacak mı? İşte yanıtı...
BANKALAR KAÇ GÜN TATİL
9 günlük Ramazan Bayramı tatili devlet memurlarını kapsıyor.
İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendirdiğinden özel sektör çalışanlarını kapsamayacak.
Türkiye’de bankalar, genellikle resmi tatillerde kapalı olur, fakat idari izin günlerinde çalışma durumları Borsa İstanbul’un işleyişine bağlı.
Geçmiş uygulamalara bakıldığında, bankalar idari izin günlerinde genelde açık kalmaktadır çünkü 2-3-4 Nisan günleri resmi tatil değildir.