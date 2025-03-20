Bankalar için yeni karar: BDDK paylaştı, o bankalara kredi sınırları yenilendi!

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Finans sektöründe dengeleri değiştirecek yeni bir düzenleme hayata geçiyor! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların kredi risklerini daha etkin yönetmesi ve yatırım kredilerinin fonksiyonunu koruması amacıyla yeni kredi sınırları belirledi.

Yeni düzenleme, finans sektöründe daha sürdürülebilir ve kontrollü bir kredi mekanizmasını oluşturmayı hedefliyor.

BDDK’den yapılan açıklamaya göre, bankalar artık kredi limitlerini kaldıraç oranlarına göre belirlemesine karar verildi.

Bu değişiklik, finansal riskleri minimize etmek ve bankaların daha sağlıklı bir kredi portföyü oluşturmasını sağlamak için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni düzenlemeye geçiş süreci kademeli olarak ilerleyecek ve bankalara uyum sağlamaları için belirli bir süre tanınacak.

SINIRLAR BELİRLENDİ

BDDK tarafından atılan bu adım kapsamında, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile İller Bankası A.Ş. söz konusu uygulamadan muaf tutuldu.

Kalkınma ve yatırım bankalarının, bir gerçek veya tüzel kişiye veya bir risk grubuna kullandırabileceği kredilerin toplamı, bankanın ana sermaye tutarına oranlanacak ve kaldıraç oranına göre belirlenmesine karar verildi.

Bu kapsamda kaldıraç oranı %0 veya daha fazla olan bankalar için kredi sınırları %35, %10 veya daha fazla olan bankalar için %40, %20 veya daha fazla olanlar için %45, %30 veya daha fazla olanlar için %50 ve %40 veya daha fazla olanlar için ise %55 olarak belirlendi.

Bir gerçek veya tüzel kişiye ya da bir risk grubuna kullandırılabilecek kredi miktarına ilişkin oranlar da kaldıraç seviyesine göre farklılık gösterecek. Kaldıraç oranı %0 veya daha fazla olan bankalar için bu sınır %40, %10 veya daha fazla olanlar için %45, %20 veya daha fazla olanlar için %50, %30 veya daha fazla olanlar için %55 ve %40 veya daha fazla olanlar için %60 olarak belirlendi.