Bankalarda unutulan paralar ne olur? İşte yanıtı...

Bankalarda uzun süre işlem yapılmadan bırakılan hesaplarda biriken paralar, pek çok kişinin aklına takılan bir konu.

Çoğu zaman hesap sahipleri küçük miktarları unutabiliyor ya da yıllarca kullanılmayan hesaplarda bekleyen paralar fark edilmiyor.

Ancak bu paraların sonsuza kadar bankalarda kalmadığını bilmekte fayda var. Peki, unutulan bu paraların akıbeti ne oluyor, vatandaşlar paralarını nasıl geri alabiliyor? İşte detaylar...

Mevzuata göre bankalarda 10 yıl boyunca işlem görmeyen mevduat, yatırım ve katılım fonu hesapları “zamanaşımına uğramış hesap” kabul ediliyor.

Bu paralar, ilgili banka tarafından TMSF’ye (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) devrediliyor. Vatandaşlar, kendilerine ait unutulmuş paraları TMSF’nin resmi internet sitesinden sorgulayabiliyor.

Eğer zamanaşımı süresi dolmadan başvuru yapılırsa, hesap sahibi parasını geri alabiliyor. Ancak belirtilen süre içinde talep edilmezse, para tamamen devlete geçiyor.

Uzmanlar, bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması için vatandaşların belirli aralıklarla banka hesaplarını kontrol etmelerini tavsiye ediyor.