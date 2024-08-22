Bankamatiklerde yeni dönem! Artık o paralar ne çekilebilecek ne de yatırılabilecek... Bankamatikler artık o paraları kabul etmeyecek. Yatırırken de çekerken de o paralar bankamatiklerde artık olamayacak. İşte, bankamatiklerin kabul etmeyeceği paralar...

Editör: Seda Yeşilyurt

Bankamatiklerin günlük çekim tutarlarının yenilenmesinin ardından bu kez bankaların gittiği yenilik şaşırttı.

Günlük para çekim limitinin değiştirilmesine ek olarak bankalar tarafından yeni alacak önlem ile birlikte ATM’lerde yeni sistemin cuma gününden itibaren başlaması bekleniyor.

Bankalardan atılan yeni adımla birlikte ATM’ler üzerinde yapılacak olan yenilikle birçok ATM’de tek tik para kullanımına geçilmesine karar verildi.

O PARALAR ARTIK OLMAYACAK

Yapılacak olan değişikliğe dair açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ATM’lerde kullanılmayacak olan paraları belirtti.

Babuşçu yaptığı paylaşımda, "Bankalar 5, 10, 20 TL'den sonra 50 TL banknotu da ATM'lere koymamaya başladı. Bazı bankalar 100 TL banknotu da ATM'lere koymama çalışmaları yürütüyor. Yakında ATM'lerde sadece 200 TL banknotlar olacak" ifadelerini kullandı.

Söz konusu uygulama ile birlikte 10, 20 ve 50 TL’lik banknotlar artık ATM'lerden yatırılamayacak ya da çekilemeyecek. ATM’lere ise sadece 100 ve 200 TL’lik banknotlar yerleştirecek. Böylelikle bazı ATM'lerde yalnızda 100 ve 200 TL, bazılarında da sadece 200 TL'lik banknotlar yer alacak.