Banyoya 1 avuç koyan rahat ediyor, ne nem bırakıyor ne de küf

Haber Merkezi

Banyolar, sıcak suyun buharıyla dolup taşan nemli ortamlarıyla küf ve kötü koku için adeta bir davetiye çıkarır.

Sıcak suyla oluşan buhar, özellikle havalandırmanın yetersiz olduğu küçük banyolarda daha fazla yoğunlaşır. Duvarlarda ve zeminlerde biriken su damlacıkları, zamanla küf oluşumuna neden olur. Bu da hem kötü kokulara hem de sağlığa zararlı koşullara yol açar.

Sadece estetik bir sorun yaratmakla kalmayan bu sorun, aynı zamanda sağlığınızı tehdit eden ciddi problemlere yol açabildiğinden önlemek için en etkili yöntem ise o iki malzemeden geçiyormuş.

Banyonuza koyacağız o iki ürün sayesinde ne nem derdiniz ne de küf derdiniz kalacak.

BİRER AVUÇ YETİYOR

Temizlikte de oldukça etkili olan tuz ve karbonat ikilisi, doğanın bize sunduğu harika nem çekicilerin başında yer alır.

Havadaki fazla nemi emerek ortamın kurumasını sağlarlar. Bu sayede duvarlarda küf oluşumunu engeller ve kötü kokuları giderir.

Banyoda oluşan nem sorununu önlemede de etkili olan tuz karbonat ikilisini derin bir kase içine birer avuç olacak şekilde koymanız yeterli oluyor.

Kaseye koyduğunuz tuz ve karbonat ikilisi havada oluşan nemi hapsederek nem kaynaklı oluşan küf ve kötü kokunun da önüne geçiyor.