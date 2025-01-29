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Barcelona - Atalanta maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi

Barcelona - Atalanta maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının son haftasına girilirken, tüm gözler Barcelona ile Atalanta arasında oynanacak kritik maça çevrildi. Peki, Barcelona - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…