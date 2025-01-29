Barcelona - Atalanta maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamalarının son hafta karşılaşmaları başlıyor.
Grup aşamasının son karşılaşmasında İspanya devi Barcelona, İtalyan ekibi Atalanta’yı ağırlayacak.
Grup aşamasında gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Barcelona, 7 maçta topladığı 18 puanla 2. sırada bulunuyor.
Sadece bir kez mağlubiyet yüzü gören Katalan ekibi, taraftar desteğiyle galibiyete ulaşarak grubu üst sıralarda bitirmeyi hedefliyor.
İtalyan temsilcisi Atalanta ise zorlu deplasmanda galibiyet alarak üst tura çıkma umutlarını son ana kadar taşımak istiyor.
İşte dev mücadelenin yayın bilgileri:
BARCELONA - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?
Barcelona-Atalanta karşılaşması, 29 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Maç, Türkiye saatiyle 23:00’te başlayacak ve Estadio Olímpic Lluís Companys’ta gerçekleşecek.
Dev mücadele, Tabii Spor 2 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde; Gavi, Casado, Pedri; Yamal, Raphinha, Lewandowski.
Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Ruggeri, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic; Retegui, Lookman.