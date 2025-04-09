Barcelona - Borussia Dortmund maçı kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta heyecan dorukta!
Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasının çeyrek finalinde Barcelona, Borussia Dortmund’u konuk ediyor.
Katalan devi, Almanya'nın güçlü temsilcisi karşısında ev sahibi avantajını kullanarak yarı final biletini almak istiyor.
Dev mücadelenin tarihi, saati ve yayın kanalı merak ediliyor. İşte Barcelona - Borussia Dortmund maçının detayları…
BARCELONA - DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Barcelona-Borussia Dortmund maçı, 9 Nisan Çarşamba günü TSİ 22:00'de oynanacak. Karşılaşma, Tabii Spor'da canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Ferran Torres, Raphinha; Lewandowski
Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini, Svensson; Can, Ozcan, Brandt; Adeyemi, Guirassy, Beier