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Barcelona - Borussia Dortmund maçı kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi

Barcelona - Borussia Dortmund maçı kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona, Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadelenin detayları merak ediliyor. Peki, Barcelona - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye ilişkin detaylar…