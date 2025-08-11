Barış Alper Yılmaz'a rekor bonservis iddiası! İşte talip olan takım...

2021 yılında Keçiörengücü'nden Galatasaray'a transfer olan Barış Alper Yılmaz performansıyla göz dolduruyor.

Sarı-kırmızılı formayı 157 kez giyen yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 27 gol ve 21 asistle mücadele etti.

2025/2026 sezonu ilk maçında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden sarı kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz maça damga vurdu.

Gaziantep FK maçında 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Barış Alper Yılmaz hakkında transfer söylentileri çıkmaya devam ediyor.

Barış Alper ile ilgilenen takımlardan birinin de Suudi Arabistan temsilcisi NEOM SC olduğu ileri sürüldü.

40+10 milyon Euro'luk teklif

NEOM SC'nin Barış Alper Yılmaz için 40+10 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

NEOM SC'nin Barış Alper Yılmaz'a ise yıllık 10 milyon Euro maaş teklif edeceği gelen iddialar arasında yer alıyor.

Barış Alper Yılmaz'ın geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.