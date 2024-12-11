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Başakşehir - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Başakşehir ile Heidenheim arasında oynanacak olan Konferans Ligi maçının detayları merak uyandırdı. İşte, Başakşehir - Heidenheim maçının detayları..