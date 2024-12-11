Başakşehir - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 5. hafta maçında sahasında Alman ekibi Heidenheim ile karşı karşıya gelecek.
Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı dört maçta 2 puan topladı.
Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, Heidenheim maçı ile Avrupa kupalarında 61. karşılaşmasına çıkacak.
Başakşehir, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 60 maçta 22 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.
Futbolseverler Başakşehir ve Heidenheim arasında oynanacak müsabakanın detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Başakşehir - Heidenheim maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Başakşehir - Heidenheim maçı ne zaman?
Başakşehir - Heidenheim maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan Başakşehir - Heidenheim maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.