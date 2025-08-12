Başakşehir - Viking maçı TRT 1'de şifresiz! İşte detaylar...

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Viking'i konuk ediyor.

İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Başakşehir tur kapısını araladı. Futbolseverler Başakşehir - Viking maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.

Başakşehir, Avrupa kupalarında 66. kez sahne alacak. Temsilcimiz daha önce oynadığı 65 maçta 26 galibiyet, 16 beraberlik, 23 yenilgi aldı.

Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu-lacivertliler Konferans Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor.

Peki, Başakşehir - Viking maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Başakşehir - Viking maçı hangi kanalda?

Başakşehir - Viking maçı 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.