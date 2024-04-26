Başkası adına dua edilir mi? Gıyabi dua hadisleri Müminlerin birbirine yaptıkları duanın geçerli olup olmadığı zaman zaman merak ediliyor. Bu kapsamda, başkasına edilecek olan duaya ilişkin bilgiler Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Peki, başkası adına dua edilir mi? Başkası için nasıl dua okunmalıdır? İşte detaylar...

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Dua, bir bireyin Allah'a yönelerek niyetlerini, dileklerini, şükranlarını veya yakarışlarını ifade ettiği manevi bir eylemdir.

Dua, bir kişinin Allah'a inancını ifade etme ve O'na bağlılığını gösterme şeklidir.

Müslümanlar, kendilerinin dışındaki Müslümanlar için de dua ederler.

Din kardeşleri için edilen dua, büyük bir önem taşır.

Peki, başkası adına dua edilir mi? Başka bir Müslüman için edilen dua nasıl kabul olur? İşte bilgiler...

Başkası için dua edilir mi?

Müminlerin birbirlerini sevmeleri, birbirlerinin iyiliğini ve saâdetini istemeleri, bunun için de birbirlerine hayır dua etmeleri Cenâb-ı Mevlâ’yı son derece memnun etmektedir.

Bir kişinin arkasından yani gıyabında yapılan duanın kabul olacağı hadis-i şerifle bildirilmiştir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

Bir Müslümanın din kardeşinin arkasından ettiği hayır dua kabul olur. O dua edince, bir melek, “Âmin, kardeşin için istediğinin aynısı sana da verilsin” der. [Müslim, Tirmizi, İbni Mace]

Bir kimsenin, birine gıyabında yaptığı dua müstecâb olur. Yapılan duaya bir melek, “Âmin, aynı şeyler sana da olsun” der. [İbni Ebi Şeybe]

Bir kimse, gıyabında birine dua ederse, melekler, aynı şekilde ona dua ederler. [Müslim]

En çabuk kabul olunan dua, kişinin din kardeşi gıyabında ettiği duadır. [Buhari]

Gizli [yani gıyabda] yapılan dua, âşikârenin yetmiş misline eşittir. [Ebuşşeyh]

Allah ile arasında perde bulunmayan iki dua vardır. Biri mazlumun duası, diğeri de kişinin din kardeşinin gıyabında yaptığı duadır. [Taberani]

En makbul dua, gaibin gaibe yaptığı duadır. [Tirmizi]

Bir kimsenin, arkadaşının gıyabında yaptığı dua reddedilmez.[Harâiti]