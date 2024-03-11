Başparmağınızla yüzük parmağınızı 5 saniye esnetin, bakın neler olacak... Parmak uçlarında bulunan sinirleri doğru kullandığınızda, vücudunuzda muhteşem etkiler bırakabilir. Baş parmak ve yüzük parmağın birleşimi, bu noktada büyük bir detay olabilir.

ensonhaber.com

El refleksolojisi, elin belirli noktalarına uygulanan basınç ve masaj tekniği ile bedenin farklı bölgelerine etki eden bir tedavi yöntemidir.

Tezahürat yapanlar, ellerdeki belirli noktaların vücuttaki organlar ve sistemlerle ilişkilendirildiğine inanırlar ve bu noktalara uygulanan baskı ve masajın, bedenin denge ve iyilik halini sağlamaya yardımcı olabileceğini iddia ederler.

El refleksolojisi, genellikle ellerin avuç içi, parmaklar ve elin üst kısmındaki belirli bölgelerine basınç uygulayarak yapılır. Bu noktalar, vücuttaki organlar, bezler, sinirler ve diğer yapılarla ilişkilendirilir.

Özellikle baş parmak ve yüzük parmak birleştirildiğinde sağlık için olumlu etkiler yaratır.

İşte faydaları...

Yüzük parmağınızı baş parmağınıza bastırarak 5 saniye kadar bekleyin. Sinir uçları hareketlenecek ve kan akışı dengelenecektir.

Böylece baş dönmesi duracak, enerjiniz yükselecek, burun ve mide şikayetleriniz azalacaktır.