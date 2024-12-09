Başvuru Yapabilirsiniz Ama... Bu Ülkelerden Vatandaşlık Almak Neredeyse İmkansız

Haber Merkezi

Vatandaşlık elde etmek, birçok kişi için hayalini süsleyen bir hedef olsa da bazı ülkelerde bu süreç oldukça karmaşık ve zorlu bir hale geliyor.

Vatandaşlığa kabul için başvuran bireylerin karşılaştığı engeller, prosedürlerin karmaşıklığını artırıyor ve başvuruları uzun süreler gerektiriyor.

Vatandaşlık almanın zorluğu, İkamet Gereksinimleri, Dil Yeterliliği ve Kültürel ve Dini Faktörler temelinde belirleniyor.

Dünya üzerinde vatandaşlık almak için en zor şartlara sahip olan 10 ülke açıklandı.

EN ZOR VATANDAŞLIK VEREN 10 ÜLKE

Jagran Josh adlı sitede yer alan bilgiye göre, dünyada en zor vatandaşlık veren 10 ülke şu şekilde;

1- Katar

2- Vatikan Şehri

3- Lihtenştayn

4- Butan

5- Suudi Arabistan

6- Kuveyt

7- İsviçre

8- Çin

9- Kuzey Kore

10- Japonya