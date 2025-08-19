Batikon nedir, ne işe yarar? İşte kullanım alanları Günlük hayatta sıkça kullanılan Batikon, özellikle küçük yaralanmalarda ilk yardımın en önemli yardımcılarından biridir. Peki Batikon tam olarak nedir ve hangi durumlarda kullanılır? İşte merak edilenler...