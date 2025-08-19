Batikon nedir, ne işe yarar? İşte kullanım alanları

Günlük yaşamda sıkça kullanılan ürünlerden biri olan Batikon, özellikle küçük yaralanmalarda ilk yardım çantalarının vazgeçilmezleri arasında yer alır.
Ciltte oluşan kesik, sıyrık, yanık gibi durumlarda enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla kullanılan bu antiseptik solüsyon, uzun yıllardır güvenle tercih edilmektedir.
Batikon, halk arasında yaygın olarak bilinen adıyla antiseptik bir solüsyondur. İçeriğinde povidon-iyot bulunan Batikon, mikropları öldürerek yaranın temiz kalmasını sağlar.
İlk yardım uygulamalarında olduğu gibi ameliyat öncesi cilt temizliğinde de sıkça tercih edilir.
Batikon ne için kullanılır?
- Küçük kesik, çizik ve yaralanmaların temizlenmesinde
- Yanık yüzeylerinde enfeksiyon riskini azaltmada
- Ameliyat bölgesinin steril edilmesinde
- Deri enfeksiyonlarının önlenmesinde
- Ciltte oluşan tahriş ve yaralanmalarda mikrop oluşumunu engellemede kullanılır.