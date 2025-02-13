Bavulları Hazırlayın! Uçak bileti fiyatları dibi gördü: İşte kampanyalı fiyatlar

Haber Merkezi

Türkiye’nin geniş uçuş ağına sahip hava yolu şirketlerinden AJet, Ramazan ayında sevdiklerine kavuşmak isteyen yolcular için özel bir kampanya başlattı.

Yurt içindeki 41 farklı noktaya indirimli uçuş imkânı sunan kampanya, 12 Şubat 2025 saat 11:00 ile 13 Şubat 2025 saat 23:59 arasında satışta olacak.

699 TL’den başlayan bilet fiyatlarıyla seyahat etmek isteyenler, bu özel fırsattan yararlanarak 24 Şubat - 25 Mart 2025 tarihleri arasında diledikleri şehre ekonomik fiyatlarla uçabilecek.

Kampanya biletleri AJet’in resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

100 BİN KOLTUK 699 TL’DEN SATIŞTA

AJet’in sunduğu indirimli bilet kampanyası kapsamında, 100 bin koltuk 699 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı.

Kampanya, KKTC hariç tüm yurt içi tek yön uçuşlarını kapsıyor ve biletler yalnızca AJet’in resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.

Vergi ve harçlar dahil fiyatlarla sunulan ‘basic’ biletler, seyahatseverlere ekonomik ve konforlu bir yolculuk vadediyor.

İndirimli biletler, 12 Şubat 2025 saat 11:00 ile 13 Şubat 2025 saat 23:59 arasında satışta olacak ve 24 Şubat - 25 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.

Sınırlı kontenjan nedeniyle, yolcuların erken rezervasyon yaparak fırsatı kaçırmamaları tavsiye ediliyor.