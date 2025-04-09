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Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bayern Münih ve Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 34. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte zorlu maçın detayları...