Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 normal sezonu 34. ve son hafta maçında Bayern Münih’e konuk oluyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko bu sezon EuroLeague'de oynadığı 33 maçta 22 galibiyet 11 yenilgi aldı.
Öte yandan ev sahibi Bayern Münih ise bu sezon oynadığı 33 maçta 22 galibiyet 11 yenilgi aldı.
Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı temsilcimiz 87-76'lık skorla kazandı.
Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçının detayları basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Peki, Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak.
SAP Garden’da oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.
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