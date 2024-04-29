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Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı hakkında aramalar hız kazandı. İşte dev maçım merak edilenleri...