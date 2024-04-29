Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi yarı final maçları için geri sayım başladı. Yarı finalde oynanacak olan Bayern Münih - Real Madrid maçının detayları merak uyandırdı.

Çeyrek finalde Manchester City'i eleyen Real Madrid ile Arsenal'i eleyen Bayern Münih yarı finalde kozlarını paylaşacak.

Futbolseverler Bayern Münih - Real Madrid maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Bayern Münih - Real Madrid maçının detaylarını sizler için derledik.

Peki, Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman?

Bayern Münih - Real Madrid maçı 30 Nisan Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Allianz Arena'da oynanacak zorlu mücadele TV8,5 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.