Bayram takvimi belli oluyor: Bu dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak

Haber Merkezi

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte televizyon kanallarında yayın akışında bazı değişiklikler yapılmaya başlandı.

Bu değişikliklerden en çok etkilenen ise diziseverler oldu. Bayram tatili boyunca birçok popüler dizi ekranlara ara verecek.

Televizyon kanalları, bayram boyunca özel programlar, film yayınları ve eğlence şovlarına yer verecek.

İşte, bayramda ekranlarda olmayacak dizilerin tam listesi:

BU HAFTA HANGİ DİZİLER YOK?

ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu, her hafta cumartesi günü izleyicileriyle buluşuyordu ancak bu hafta 29 Mart yerine 5 Nisan’da yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Kanal D’nin yeni dizisi Piyasa da bu hafta cumartesi yayın akışında yer almayacak.

Pazar günü ekranlara gelen popüler dizilerden Deha, Teşkilat ve Kardelenler ise bayram tatili nedeniyle yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşamayacak.

Aynı şekilde, TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi de 7 Nisan’da yeni bölümüyle ekrana gelecek.