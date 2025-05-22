Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kabine toplantısı ne zaman?

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Kurban bayramına sayılı günler kala bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
Yapılacak yeni Kabine toplantısı öncesinde bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor.
Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı kabine toplantısının ardından belli olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısı iki haftada bir düzenleniyor. Kabine toplantısı en son 12 Mayıs’ta gerçekleşmişti.
Peki sıradaki kabine toplantısı ne zaman? İşte detaylar...
Kabine toplantısı ne zaman?
Kabine toplantısının 26 Mayıs Pazartesi günü yapılması bekleniyor.