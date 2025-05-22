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Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kabine toplantısı ne zaman?

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı tarihi, kurban bayramı tatilini yakından takip eden eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? İşte detaylar...