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Ramazan Bayramı tatili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan karar ile birlikte kamu çalışanları için 9 gün olarak belirlendi.

Bayram tatilinin 9 güne tamamlanmasının ardından yatırımcılar tarafından Borsa İstanbul’un çalışma günleri merak edildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil dönemlerinde işlemlere ara veren Borsa İstanbul’un bayram boyunca kapalı olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

Yatırımcıların işlem planlaması yapmaları adına oldukça önemli olan tatil günleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Bayramda borsa açık olacak mı? Bayramda borsa kaç gün kapalı olacak?

BAYRAMDA BORSA KAÇ GÜN KAPALI?

Borsa İstanbul A.Ş. 2025 yılı tatil tablosu ile bilgilendirmede bulunmuştu. Takvimde Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili de ayrıntılara yer verildi.

Borsa İstanbul için yayınlanan takvime göre, 29 Mart 2025 Cumartesi 30 Mart 2025 Pazar 31 Mart 2025 Pazartesi ve 1 Nisan 2025 Salı seans yapılmayacak.

2-3-4 NİSAN'DA BORSA AÇIK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte, 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri idari izin kapsamına alındı.

Ancak bu günlerde Borsa İstanbul normal işleyişine devam edecek ve işlem günleri olarak açık olacak.