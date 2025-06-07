Bayramdan sonra başlıyor: ATM’ler artık bu paraları kabul etmeyecek!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yeni banknot basımının reddedilmesinin ardından kamu ve özel bankalar tarafından dikkat çekici adımlar atıldı.

Son dönemlerde ATM kullanımında yaşanan çeşitli problemler nedeniyle atılan bu yeni adımla birlikte artık ATM’ler bu banknotları kabul etmeyecek.

Bankalar tarafından atılan bu adımla birlikte tek banknot döneminin sinyalleri de verilmeye başlandı.

BU BANKNOTLER YATIRILMAYACAK

Bankacılık sektöründe yeni bir döneme giriliyor. Son yıllarda birçok banka, ATM'lerde 20 TL ve 50 TL gibi küçük kupürlü banknotların çekilmesine ve yatırılmasına izin vermezken, şimdi sıra 100 TL’lik banknotlara geldi.

Edinilen bilgilere göre, bazı bankalar Kurban Bayramı sonrasında 100 TL’lik banknotları da ATM kullanımından kademeli olarak kaldırmayı planlıyor.

Yapılması planlanan bu değişiklik ile birçok ATM'de para bölmelerinin tamamını 200 liralık banknotlar ile dolduracak.

Bu adımla birlikte ATM içerisindeki banknotların miktarsal olarak artırılması ve ATM'lere para yatıran personelin iş yükünün hafiflemesi hedefleniyor.