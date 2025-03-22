Bazı seferler 1 hafta boyunca durdurulacak! Hemen kontrol edin

Haber Merkezi

Belçika’nın ulusal demiryolu şirketi SNBC, Bağımsız Sendika üyelerinin 23-30 Mart tarihleri arasında greve gideceğini duyurdu.

Grev nedeniyle ülke genelinde tren seferlerinde önemli ölçüde aksama yaşanacak.

Yetkililer, eylemin özellikle hafta içi günlerinde daha yoğun hissedileceğini ve mevcut personel sayısına göre sınırlı sayıda alternatif tren hizmeti sunulacağını açıkladı.

SNBC, yolcuların mağduriyet yaşamaması için seferleri seyahatten 24 saat önce internet sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

Grev, ülke içi tren seferlerini önemli ölçüde etkilerken, uluslararası tren hatlarında ise şu an için bir aksama beklenmiyor.

Ancak yetkililer, seyahat planı olan yolcuların olası değişikliklere karşı güncellemeleri yakından takip etmeleri gerektiğini belirtti.

250 MİLYON EURO KESİNTİ

Belçika hükümeti, demiryolu sektöründe 2029 yılına kadar 250 milyon Euro’luk bir bütçe kesintisi planlıyor.

Bu düzenleme kapsamında makinistlerin emeklilik yaşının yükseltilmesi, çalışan statülerinin değiştirilmesi ve kademeli olarak sözleşmeli personel sistemine geçilmesi öngörülüyor.

Demiryolu çalışanlarını temsil eden sendikalar, bu reformun hem personel haklarını ihlal ettiğini hem de tren seferlerinin güvenliği ve hizmet kalitesini tehlikeye atacağını savunuyor.

Özellikle emeklilik yaşının artırılması ve güvenceli kadroların sözleşmeli sisteme dönüştürülmesi, çalışanlar arasında büyük bir huzursuzluk yarattı.