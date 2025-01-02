BDDK açıkladı: 2024’ün mevzuat zengini illeri şaşırttı! Köylerine kadar para içindeler

Haber Merkezi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından mevduat hesabına ilişkin olan veriler geçtiğimiz günlerde paylaşıldı.

Paylaşılan verilere göre en yüksek mevduat hesabına sahip olan iller listelendi. Ekonomik hareketliliğin ve tasarruf alışkanlıklarının şehir bazında dağılımını gözler önüne serildi.

BDDK tarafından yapılan listede en fazla mevduat birikimine sahip olan şehirler şaşkına çevirdi. İşte, en yüksek mevduat birikime sahip olan iller.

KÖYLERİNE KADAR ZENGİNLER

İstanbul

Mevduat toplamı: 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL

Ankara

Mevduat toplamı: 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL

İzmir

Mevduat toplamı: 848 milyar 34 milyon 420 bin TL

Antalya

Mevduat toplamı: 513 milyar 842 milyon 573 bin TL

Bursa

Mevduat toplamı: 442 milyar 526 milyon 694 bin TL

Kocaeli

Mevduat toplamı: 319 milyar 80 milyon 233 bin TL

Adana

Mevduat toplamı: 236 milyar 144 milyon 441 bin TL

Muğla

Mevduat toplamı: 211 milyar 376 milyon 926 bin TL

Konya

Mevduat toplamı: 210 milyar 878 milyon 525 bin TL

Mersin

Mevduat toplamı: 209 milyar 333 milyon 536 bin TL