BDDK onayladı: 2 yeni banka kuruluyor!

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Türkiye bankacılık sektörü, rekabetin ve hizmet çeşitliliğinin artacağı yepyeni bir döneme giriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sektöre taze kan getirecek iki bankaya daha yeşil ışık yaktı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, hem katılım bankacılığı hem de yatırım bankacılığı alanlarında iki yeni oyuncu sahaya iniyor.

BDDK’nın onay verdiği ilk banka, Türkiye’nin kamu bankalarından Halkbank tarafından kurulacak olan Halk Katılım Bankası.

11,5 milyar TL sermaye ile kurulacak bu yeni banka, faizsiz bankacılık esaslarına dayanan katılım bankacılığı prensipleriyle hizmet verecek. Halkbank’ın yıllara dayanan finansal gücüyle desteklenecek olan bu oluşum, özellikle bireysel müşteriler ve KOBİ'ler için yeni bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Kurulumu için onay verilen diğer bir banka ise 23 Mayıs 2024 tarihinde kuruluş izni verilen Aytemiz Yatırım Bankası. Artık resmi faaliyet iznini de alan banka, sermaye piyasaları, yatırım danışmanlığı ve finansal ürün çeşitliliği ile öne çıkmayı planlıyor.

Aytemiz markasının enerji sektöründeki deneyimi ve finansal vizyonu, yatırım bankacılığı alanına da taşınıyor.

HEM KATILIM HEM YATIRIM BANKACILIĞI!

Bu iki yeni banka, sadece hizmet sağlayıcı değil, aynı zamanda sektördeki dinamikleri yeniden şekillendirebilecek potansiyele sahip.

Katılım ve yatırım bankacılığı alanlarında faaliyet gösterecek bu yapılar, finansal erişimi genişletecek, rekabeti artıracak ve müşteri lehine daha zengin bir hizmet ekosistemi oluşturacak.

Sektör temsilcilerine göre, özellikle dijital altyapı ve müşteri deneyimi alanlarında yenilikçi adımlar atması beklenen bu bankalar, klasik bankacılık anlayışının ötesine geçerek hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal yatırımcılar için cazip fırsatlar yaratabileceği öngörülüyor.