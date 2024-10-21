BDDK Türkiye’nin en batık illeri sıralandı! Bakın ilk sırada neresi var

Haber Merkezi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan rapor sonucunda Türkiye’nin en batık şehirleri belli oldu.

Milyonlarca vatandaş tarafından başvurulan tüketici kredileri ve kredi kartlarına dair yapılan borçlar özelinde yayınlanan raporda yer alan sonuçlar şaşırttı.

Bankaların belirlediği yasal süreç içerisinde borcunu ödemeyen kredi ve kredi kartı kullanıcılarının düştüğü yasal takip oranları son yılların en yüksek seviyelerine ulaşırken, BDDK tarafından yayınlanan listede, Türkiye'de kanuni takibe düşen şehirleri bir bir sıralandı.

TÜRKİYE’NİN EN BATIK ŞEHİRLERİ

1- Diyarbakır (yüzde 12.5)

2- Mardin (yüzde 11.1)

3- Batman (yüzde 10.8)

4- Şanlıurfa (yüzde 10.4)

5- Şırnak (yüzde 8.3)

6- Adana (yüzde 6.7)

7- Hatay (yüzde 6.7)

8- Adıyaman (yüzde 5.7)

9- Muş (yüzde 5.6)

10- Hakkari (yüzde 5.5)