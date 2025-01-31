BDDK Türkiye’nin en borçlu şehirlerini açıkladı! O şehirler resmen borç batağında

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2024 yılı dokuz aylık finansal verilerini açıkladı.
Açıklanan veriler sonucunda Türkiye’nin en borçlu şehirleri listelendi. Ekonomik dinamiklerin değişmesiyle birlikte şehirlerin borçlanma seviyelerinde önemli farklılıklar dikkat çekti.
Listeye borç miktarlarıyla damga vuran şehirler yüksek kredi kullanımı ve bireysel borçlanma seviyeleriyle şaşkına çevirdi.
BDDK tarafından paylaşılan verilerine göre Türkiye’nin Megakenti İstanbul, 10.1 milyar TL'lik borç miktarı ile Türkiye’nin en borçlu şehri oldu.
TÜRKİYE’NİN EN BORÇLU ŞEHİRLERİ
İstanbul – 10.1 milyar TL
İzmir – 3.2 milyar TL
Ankara – 3.1 milyar TL
Bursa – 1.7 milyar TL
Antalya – 1.7 milyar TL
Adana – 1.7 milyar TL
Kocaeli – 1.2 milyar TL
Mersin – 1.1 milyar TL
Gaziantep – 1 milyar T