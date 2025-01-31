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BDDK Türkiye’nin en borçlu şehirlerini açıkladı! O şehirler resmen borç batağında

BDDK Türkiye’nin en borçlu şehirlerini açıkladı! O şehirler resmen borç batağında Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu tarafından Türkiye’nin en borçlu şehirleri açıklandı. Borcu borçla kapatan şehirler sıralamasında zirveye İstanbul yerleşirken bakın listeye hangi iller dahil oldu.