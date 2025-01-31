BDDK Türkiye’nin en borçlu şehirlerini açıkladı! O şehirler resmen borç batağında
Haber Merkezi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2024 yılı dokuz aylık finansal verilerini açıkladı.

Açıklanan veriler sonucunda Türkiye’nin en borçlu şehirleri listelendi. Ekonomik dinamiklerin değişmesiyle birlikte şehirlerin borçlanma seviyelerinde önemli farklılıklar dikkat çekti.

Listeye borç miktarlarıyla damga vuran şehirler yüksek kredi kullanımı ve bireysel borçlanma seviyeleriyle şaşkına çevirdi.

BDDK tarafından paylaşılan verilerine göre Türkiye’nin Megakenti İstanbul, 10.1 milyar TL'lik borç miktarı ile Türkiye’nin en borçlu şehri oldu.

TÜRKİYE’NİN EN BORÇLU ŞEHİRLERİ

İstanbul – 10.1 milyar TL

İzmir – 3.2 milyar TL

Ankara – 3.1 milyar TL

Bursa – 1.7 milyar TL

Antalya – 1.7 milyar TL

Adana – 1.7 milyar TL

Kocaeli – 1.2 milyar TL

Mersin – 1.1 milyar TL

Gaziantep – 1 milyar T

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Seda Yeşilyurt
Muhabir