BDDK Türkiye’nin en zengin şehirlerini açıkladı! Metropol yine zirvede...

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından FinTürk verilerine dayanarak Türkiye’nin ev varlıklı şehirleri listesini güncelledi.

2024 yılına ilişkin olarak güncellenen liste ‘İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Verileri’ne dayanarak en varlıklı on şehir seçildi.

BDDK tarafından yayımlanan en yüksek mevduata sahip illeri kapsayan veriler ile Türkiye'nin en zengin şehirleri sırlaması şaşırttı. Yayımlanan listenin başında 3 metropol yer alırken bakın devamında hangi iller geldi.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN ŞEHİRLERİ

10- MERSİN: 209 milyar 33 milyon 536 bin TL

9- KONYA: 210 milyar 878 milyon 525 bin TL

8- MUĞLA: 211 milyar 376 milyon 926 TL

7- ADANA: 236 milyar 144 milyon 441 bin TL

6- KOCAELİ: 319 milyar 80 milyon 233 bin TL

5- BURSA: 442 milyar 526 milyon 694 bin TL

4- ANTALYA: 513 milyar 842 milyon 573 bin TL

3- İZMİR: 848 milyar 34 milyon 420 bin TL

2- ANKARA: 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL

1- İSTANBUL: 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL