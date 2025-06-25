Bebek ürünlerinde büyük tehlike! Bakanlık harekete geçti, bu ürünler piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından piyasada yer alan ancak sağlık açısından çeşitli tehlikelere yol açma ihtimali olan birçok ürün bakanlığa ait Güvensiz Ürün Bilgi sisteminde ilan edilmeye devam ediliyor.

Tüm hızıyla devam eden denetimler sonucunda her geçen gün uzayan listeye dahil olan çocuk giyim ürünleri dikkat çekiyor.

Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden 24 Haziran 2025 tarihinde yayımlanan bildirimlerde, biri tekstil biri oyuncak olmak üzere iki farklı ürün için toplatma kararı alındı.

SATIŞI YASAKLANDI, PİYASADAN TOPLATILIYOR!

Söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına ve arzının yasaklanması yönünde talimat verilirken ilgili ürünlerin internet satışlarının da durdurulmasına karar verildi.

Yapılan incelemeler sonucunda “Baby Lona” markasına ait kısa kollu kruvaze zıbın ürünün piyasa arz edilmesi yasaklanırken hali hazırda satışı yapılan ürünlerinde toplatılmasına karar verildi.

Ürün, 70BlN002 model/seri numarasıyla piyasada yer aldığı belirtilirken, zıbında bulunan çıtçıtların koparak yaklaşık 63 N kuvvetle küçük parçalar oluşturduğunu ve bu parçaların silindirik yapıda olması nedeniyle yutulma riski taşıdığını belirtti. Bu nedenle ürünün piyasadan toplatılması ve arzının yasaklanması kararlaştırıldı.

Zıbının yanı sıra yapılan denetimler sonucunda "Hyntex" markalı şişme çocuk havuzu hakkında da piyasadan toplatılması ve piyasaya arzının yasaklandığı belirtildi.

Söz konusu şişme havuzların HS-12294 model numarasını taşıdığı ve bu yüzme havuzlarının serbest düşüş yüksekliği 600 mm'nin üzerinde olan aktivite oyuncakları kriterlerini sağlamadığı, devrilme riski barındırdığı ve girişindeki tıpalardan küçük parçalar oluşabildiği belirtildi. Güvensizlik gerekçeleri doğrultusunda bu ürün için de toplatma kararı verildi.