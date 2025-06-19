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Bebekler için kullanılan deniz simidi yasaklandı: “Kullanmayın”

Hollanda’da bebekler için kullanılan deniz simidi için güvenlik uyarısı yapıldı. Yetkililer, boğulma tehlikesi sebebiyle bu simitlerin kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Bebekler için kullanılan deniz simidi yasaklandı: “Kullanmayın”

Hollanda’da güvenlik riski taşıyan bir bebek simidi ürünü için resmi uyarı yapıldı.

Kruidvat en Trekpleister mağazalarında satılan baskılı bebek simitlerinde, boğulma tehlikesine yol açabilecek bir üretim hatası tespit edildi.

Ürünün alt kısmındaki gevşek dikiş, simidin koltuğunun serbest kalmasına sebep oluyor ve bu durum boğulma riski yaratıyor.

Yetkililer, bu bebek simitlerinin kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, ürünlerin toplatılmasına karar verdi.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün: Panter baskılı Babyfloat (0-1 yaş)

Barkod: 8721197410749

Satış dönemi: 05-05-2025 - 17-06-2025

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