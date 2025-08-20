BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.
BEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyuruyor.
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.
Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte, 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler...
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler
Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz..