BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

20 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar belli oldu. İşte cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 20.08.2025 10:22
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.

BEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyuruyor.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.

Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde  elektrik kesintisi yaşanacak? İşte, 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler...

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler

Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz..

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

