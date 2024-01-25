Bedelli sorgulama 2024 | MSB bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Celp tarihi değiştirme... Bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıfları açıklandı. Askere gidecek olanlar, "bedelli sonuçları", "bedelli askerlik yerleri"i "MSB bedelli sorgulama" gibi başlıkları araştırıyor. İşte 2024 bedelli askerlik sonuç sorgulama ekranı...

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Askerliğini bedelli olarak yapacak olan vatandaşlar, sonuçları bekliyordu.

Bedelli askerlik başvurusunu tamamlayanlar için askerlik yerleri belli oldu.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

MSB, bedelli askerlik sınııflandırma sonuçlarını ilan etti.

Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli celp tarihi değiştirilir mi? MSB bedelli askerlik yeri sorgulama...

Bedelli askerlik yerleri 2024

Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Yapılan açıklamada; "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Talep etmeniz halinde celp dönemi değişikliğinizi kontenjan durumuna göre e-Devlet "askerliğim" uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapabilirsiniz. " denildi.

Bedelli sevk tarihleri 2024

08 Şubat 2024

07 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

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