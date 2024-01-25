Bedelli sorgulama 2024 | MSB bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Celp tarihi değiştirme...

Askerliğini bedelli olarak yapacak olan vatandaşlar, sonuçları bekliyordu.
Bedelli askerlik başvurusunu tamamlayanlar için askerlik yerleri belli oldu.
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının açıklandığı belirtildi.
MSB, bedelli askerlik sınııflandırma sonuçlarını ilan etti.
Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli celp tarihi değiştirilir mi? MSB bedelli askerlik yeri sorgulama...
Bedelli askerlik yerleri 2024
Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
Yapılan açıklamada; "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Talep etmeniz halinde celp dönemi değişikliğinizi kontenjan durumuna göre e-Devlet "askerliğim" uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapabilirsiniz. " denildi.
Bedelli sevk tarihleri 2024
08 Şubat 2024
07 Mart 2024
18 Nisan 2024
16 Mayıs 2024
27 Haziran 2024
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