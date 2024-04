Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir? Yatırımcılar Nelere Dikkat Etmeli?

Özel İçerik

Bedelsiz sermaye artırımı, bir şirketin mevcut hissedarlarına bedelsiz olarak yeni hisse senedi dağıtması yoluyla sermayesini artırma işlemidir.

Bu işlem, şirketin borçlanmadan veya yeni yatırımcılar aramadan mali kaynaklarını artırmasına olanak tanır.

Örneğin, ABC Şirketi, mevcut hissedarlarına bedelsiz olarak yeni hisse senetleri dağıtmaya karar verdi. Şirketin şu anda 100.000 adet hisse senedi bulunmakta ve her bir hisse senedinin nominal değeri 10 TL olsun. Şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmak için genel kurulunda onay aldı ve %50 oranında bir bedelsiz sermaye artırımı yapmayı kararlaştırdı.



Bu durumda, bedelsiz sermaye artırımı sonucunda her bir mevcut hisse senedi için 0,5 adet yeni hisse senedi tahsis edilecektir. Yani, her 2 mevcut hisse senedi için 1 adet yeni hisse senedi verilecektir.



Şirketin mevcut değerini koruyarak sermaye artırımı yapması için, yeni hisse senetlerinin nominal değerinin de 10 TL olması gerekmektedir. Dolayısıyla, bedelsiz sermaye artırımı sonucunda oluşacak yeni hisse senetlerinin nominal değeri de 10 TL olacaktır.



Şirket, bedelsiz sermaye artırımı sonucunda toplamda 50.000 adet yeni hisse senedi ihraç edecektir (100.000 mevcut hisse senedinin %50'si). Her bir yeni hisse senedinin nominal değeri 10 TL olduğu için, toplamda 500.000 TL (50.000 adet * 10 TL) tutarında yeni sermaye oluşacaktır.