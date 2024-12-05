beIN SPORTS'ta 2 maç şifresiz ekrana geliyor! İşte şifresiz maçların programı...

Hüseyin Topuz

Her hafta Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 2 mücadeleyi şifresiz olarak ekranlara getiren beIN SPORTS'un, bu hafta yayınlayacağı maçlar açıklandı.

Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanacak iki maç beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Basketbol maçlarını yakından takip edenler şifresiz olarak yayınlanacak maçları öğrenmek istiyor.

beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.

Peki, beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri oldu? İşte maçlar ve başlama saatleri...

6 Aralık Cuma

19:00 Karşıyaka - Darüşşafaka (beIN Sports Haber)

8 Aralık Pazar

18:00 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (beIN Sports Haber)