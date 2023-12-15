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beIN SPORTS'un şifresiz yayınlayacağı 2 maç açıklandı! Bu hafta hangi maçlar şifresiz?

beIN SPORTS'un şifresiz yayınlayacağı 2 maç açıklandı! Bu hafta hangi maçlar şifresiz? beIN SPORTS kanalının bu hafta şifresiz yayınlayacağı basketbol maçlarının programı belli oldu. İşte 15-16 Aralık tarihleri arasında beIN SPORTS'ta yayınlanacak maçlar..

ensonhaber.com Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 2 maçı şifresiz olarak yayınlayan beIN SPORTS, bu hafta yayınlayacağı maçları açıkladı. 2023/24 Basketbol Süper Ligi 12. haftasında oynanacak iki mücadele beIN SPORTS Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak. Basketbol severler şifresiz yayınlanacak maçların programını yakından takip ediyor. beIN SPORTS Haber kanalının bu hafta şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu. Peki, beIN SPORTS'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte yanıtı.. 15 Aralık Cuma 18:00 Aliağa Petkim Spor - Darüşşafaka Lassa (beIN SPORTS Haber) 16 Aralık Cumartesi 18:00 Reeder Samsunspor - Pınar Karşıyaka (beIN SPORTS Haber)