Bel fıtığı nedir? Bel fıtığı belirtileri ve tedavileri nelerdir?

Bel fıtığı, omurgadaki disklerin yerinden kayması veya hasar görmesi sonucunda sinirlerin baskı altında kalmasıyla ortaya çıkan bir durumdur.
Bel fıtığı genellikle bacaklarda uyuşma veya güçsüzlük gibi belirtilerle kendini gösterir.
Tedavisi dinlenme, fizik tedavi, ilaç tedavisi veya cerrahi müdahale gibi yöntemleri içerebilir.
Vatandaşlar internette bel fıtığı belirtileri ve tedavileri hakkında sık sık aramalar gerçekleştiriyor.
Bel fıtığı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte, bel fıtığının belirtileri ve tedavileri...
Bel Ağrısı
En yaygın belirtidir. Ağrı, hareketle şiddetlenebilir ve dinlenmeyle hafifleyebilir.
Bacaklarda Ağrı
Sinir köklerinin baskı altında kalması nedeniyle, ağrı bele ek olarak bacaklara da yayılabilir. Bu durum genellikle tek bir bacağı etkiler ve "siyatik" olarak adlandırılır.
Uyuşma ve Karıncalanma
Bacaklarda veya ayaklarda uyuşma, karıncalanma hissi olabilir. Bu, etkilenen sinir köklerinin sıkışmasından kaynaklanır.
Kas Güçsüzlüğü
Bel fıtığı, bacak kaslarında güçsüzlüğe neden olabilir. Bu durum, kişinin yürüme zorluğu yaşamasına veya ayağını kaldırmakta zorlanmasına neden olabilir.
Refleks Kaybı
Bazı durumlarda, diz veya ayak bileği reflekslerinde azalma olabilir.
Mesane veya Bağırsak Kontrolünde Zorluk
Nadir durumlarda, fıtıklaşmış disk, mesane veya bağırsak kontrolünü etkileyen sinirleri sıkıştırabilir. Bu durum acil tıbbi müdahale gerektirir.
Tedavi Yöntemleri
İlaç Tedavisi Ağrı Kesiciler
Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) ve kas gevşeticiler ağrıyı hafifletmek için kullanılabilir.
Kortikosteroidler
Şiddetli ağrı durumunda, iltihabı azaltmak için kısa süreli kortikosteroid tedavisi uygulanabilir.
Fizik Tedavi Egzersizler
Fizik tedavi uzmanı tarafından önerilen egzersizler, sırt kaslarını güçlendirerek omurgayı destekler ve ağrıyı hafifletir.
Sıcak/Soğuk Uygulama
Ağrı ve kas spazmlarını hafifletmek için sıcak veya soğuk kompresler uygulanabilir.
Manuel Terapi
Bazı hastalar, manuel terapi veya masajdan fayda görebilir.
Enjeksiyon Tedavisi
Sinir köklerinin etrafına steroid enjeksiyonu yapılarak ağrı ve iltihap azaltılabilir.
Cerrahi Müdahale
Fıtıklaşmış diskin bir kısmının veya tamamının çıkarılmasıdır. Genellikle diğer tedavi yöntemleri başarısız olduğunda veya nörolojik belirtiler (örneğin, mesane veya bağırsak kontrolünün kaybı) olduğunda uygulanır.
Mikrocerrahi
Daha az invaziv bir yöntem olup, küçük kesilerle yapılır ve iyileşme süresi genellikle daha kısadır