Bel fıtığı nedir? Bel fıtığı belirtileri ve tedavileri nelerdir? Bel fıtığı rahatsızlığı hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. İşte bel fıtığının belirtileri ve tedavi yöntemleri...

Editör: Salih Demirgan

Bel fıtığı, omurgadaki disklerin yerinden kayması veya hasar görmesi sonucunda sinirlerin baskı altında kalmasıyla ortaya çıkan bir durumdur.

Bel fıtığı genellikle bacaklarda uyuşma veya güçsüzlük gibi belirtilerle kendini gösterir.

Tedavisi dinlenme, fizik tedavi, ilaç tedavisi veya cerrahi müdahale gibi yöntemleri içerebilir.

Vatandaşlar internette bel fıtığı belirtileri ve tedavileri hakkında sık sık aramalar gerçekleştiriyor.

Bel fıtığı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte, bel fıtığının belirtileri ve tedavileri...

Bel Ağrısı

En yaygın belirtidir. Ağrı, hareketle şiddetlenebilir ve dinlenmeyle hafifleyebilir.

Bacaklarda Ağrı

Sinir köklerinin baskı altında kalması nedeniyle, ağrı bele ek olarak bacaklara da yayılabilir. Bu durum genellikle tek bir bacağı etkiler ve "siyatik" olarak adlandırılır.

Uyuşma ve Karıncalanma

Bacaklarda veya ayaklarda uyuşma, karıncalanma hissi olabilir. Bu, etkilenen sinir köklerinin sıkışmasından kaynaklanır.

Kas Güçsüzlüğü

Bel fıtığı, bacak kaslarında güçsüzlüğe neden olabilir. Bu durum, kişinin yürüme zorluğu yaşamasına veya ayağını kaldırmakta zorlanmasına neden olabilir.

Refleks Kaybı

Bazı durumlarda, diz veya ayak bileği reflekslerinde azalma olabilir.

Mesane veya Bağırsak Kontrolünde Zorluk

Nadir durumlarda, fıtıklaşmış disk, mesane veya bağırsak kontrolünü etkileyen sinirleri sıkıştırabilir. Bu durum acil tıbbi müdahale gerektirir.

Tedavi Yöntemleri

İlaç Tedavisi Ağrı Kesiciler

Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) ve kas gevşeticiler ağrıyı hafifletmek için kullanılabilir.

Kortikosteroidler

Şiddetli ağrı durumunda, iltihabı azaltmak için kısa süreli kortikosteroid tedavisi uygulanabilir.

Fizik Tedavi Egzersizler

Fizik tedavi uzmanı tarafından önerilen egzersizler, sırt kaslarını güçlendirerek omurgayı destekler ve ağrıyı hafifletir.

Sıcak/Soğuk Uygulama

Ağrı ve kas spazmlarını hafifletmek için sıcak veya soğuk kompresler uygulanabilir.

Manuel Terapi

Bazı hastalar, manuel terapi veya masajdan fayda görebilir.

Enjeksiyon Tedavisi

Sinir köklerinin etrafına steroid enjeksiyonu yapılarak ağrı ve iltihap azaltılabilir.

Cerrahi Müdahale

Fıtıklaşmış diskin bir kısmının veya tamamının çıkarılmasıdır. Genellikle diğer tedavi yöntemleri başarısız olduğunda veya nörolojik belirtiler (örneğin, mesane veya bağırsak kontrolünün kaybı) olduğunda uygulanır.

Mikrocerrahi

Daha az invaziv bir yöntem olup, küçük kesilerle yapılır ve iyileşme süresi genellikle daha kısadır