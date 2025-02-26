Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Portekiz Kupası’nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, zorlu rakibi Braga ile kozlarını paylaşacak.
Futbolseverler, bu kritik mücadelenin yayın bilgilerini ve muhtemel ilk 11’lerini merakla araştırıyor.
Peki, Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…
BENFICA - BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekiz Kupası çeyrek final Benfica – Braga karşılaşması bu akşam saat 23.45’te başlayacak.
Estadio do Sport Lisboa e Benfica’da oynanacak olan dev mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
Benfica: Soares; Araujo, Otamendi, Carreras, Santos, Kokcu, Aursnes, Dahl; Amdouni, Belotti, Bruma
Braga: Hornicek; Gomez, Oliveira, Arrey-Mbi, Chissumba; Moutinho, Gorby; Fernandes, Horta, Gharbi; El Ouazzani