Haberler



Bilgi



Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... Portekiz Kupası çeyrek finalinde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, güçlü rakibi Braga ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın detaylarını araştırmaya başladı. İşte maçın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’leri…