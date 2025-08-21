Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Benfica, İstanbul’da karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu’ndaki mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, Devler Ligi gruplarına kalma yolunda kaderini deplasman maçına bıraktı.

Fenerbahçe, Portekiz’de oynanacak rövanş karşılaşmasında tur için sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertlilerin hedefi, Benfica deplasmanından avantajlı bir skorla dönerek 36 takımlı yeni formatta düzenlenecek Şampiyonlar Ligi’nde yer almak.

Futbolseverler ise şimdiden rövanş maçının tarihini ve saatini merak ediyor. Peki, Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte detaylar...

BENFICA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, kader maçına çıkıyor. İlk karşılaşmada Kadıköy’de Benfica ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, tur biletini Lizbon’da arayacak.

Rövanş mücadelesi 27 Ağustos Çarşamba günü Estadio da Luz’da oynanacak.

Dev karşılaşma TSİ 22.00’de başlayacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Sarı-lacivertliler, Estadio da Luz’da alacağı her türlü galibiyetle adını Devler Ligi gruplarına yazdıracak. Karşılaşmanın normal süresi beraberlikle sonuçlanırsa, uzatma dakikaları ve gerekirse penaltılar devreye girecek.

Öte yandan Benfica, rövanş mücadelesinde kazanması halinde turu geçen taraf olacak.