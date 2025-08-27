Benfica - Fenerbahçe tur hesapları: Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Benfica ile rövanş maçına çıkıyor.

İlk karşılaşma Kadıköy’de golsüz beraberlikle tamamlanan Sarı Lacivertliler, Avrupa’daki geleceğini belirleyecek bu kritik mücadele için Portekiz deplasmanına gidiyor.

Bu zorlu rövanş, hem taraftarlar hem de futbol otoriteleri tarafından yakından takip ediliyor. Fenerbahçe’nin grup aşamasına kalma şansı ve gerekli skor ihtimalleri merak konusu.

Karşılaşmanın başlama saati ve yayın kanalı da futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte maça ilişkin detaylar ve Fenerbahçe’nin tur ihtimalleri…

BENFICA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Benfica ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

İlk karşılaşma sonrası temsilcimiz, Portekiz’de kritik bir sınav verecek. Maç, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.

Futbolseverler, karşılaşmayı TRT 1’den canlı izleyebilecek.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın ardından rövanş için Portekiz’de Benfica’nın konuğu olacak. Sarı-Lacivertliler, deplasmanda alacağı her türlü galibiyetle turu geçecek.

Mücadele eşitlikle sonuçlanırsa uzatma dakikaları oynanacak, eşitlik bozulmazsa ise turu belirleyecek olan penaltı atışlarına gidilecek.