"Beni karısıyla karıştırmasın" diyen Aleyna’ya ateş püskürdü! İşte, Yunus Emre’nin karısı Beria’nın paylaşımı Gerginliklerin bir an olsun bitmediği yarışmada son günlerde Yunus Emre ve Aleyna arasında da tansiyon düşmüyor. Aleyna, Yunus Emre hakkında “Beni karısıyla karıştırmasın” dedi Beria ateş püskürdü. İşte, Beria’nın sosyal medya paylaşımları…

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Yarışmanın başından beri yakınlıkları ile birçok kişiden uyarı alan Aleyna ve Yunus Emre arasındaki tansiyon giderek yükseliyor.

Yakınlıkları sebebiyle Yunus Emre eşinden Aleyna ise annesinden uyarılar almıştı. Bu uyarıların ardından da aralarından su sızmayan ikili son günlerde tartışmalar yaşamaya başlamıştı.

Gerginliklerin bir an olsun bitmediği yarışmada Aleyna ve Yunus Emre arasında yaşanan tartışmalar gündemin nabzını tutmaya devam ederken Aleyna’nın sözleri Yunus Emre’nin eşi Beria’yı kızdırdı.

Aleyna ağzına geleni söyledi…

Aleyna Yunus Emre hakkında yaptığı röportajda "Ada hayatında ve normalde oyunlarda zaten sürekli böyle bir şeyleri kırıyor, bir şeyleri yakıyor, birilerine zarar veriyor ve kendisine zarar veriyor. Beni sakın ama sakın ne karısıyla ne kardeşiyle ne annesiyle ne de ailesinden herhangi bir kadınla karıştırmasın.

Çünkü bana kimse bu zamana kadar küfür edemedi, sakın beni onlarla karıştırmasın. Ben onun o bildiği kadınlardan da değilim, ama dedim ki 'Aleyna sakin ol yakın arkadaşın.' Bir şekilde tatlıya bağladık ama ben sağlıklı bulmuyorum. Allah yakınlarına sabır versin" ifadelerini kullandı.

Bu sözleri duyan Beria ise sessiz kalamayıp sosyal medya hesabında ardı ardına paylaşımlar yaptı. Haddini bilmez olarak hedef aldığı Aleyna’ya hakkında bakın neler dedi…