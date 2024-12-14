Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti: İşte, 14 Aralık güncel akaryakıt fiyatları

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Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ederken dünya piyasalarında yaşanan dalgalanmalar sonrasında gece yarısından itibaren zam yapıldı.

Getirilen gece yarısı zammının ardından benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam yapılırken motorin fiyatlarında değişiklik olmadı.

Motorinin litre fiyatına ise son olarak 6 Aralık 2024 Cuma günü 96 kuruş indirim yapılmıştı. İşte, benzine yapılan zammın ardından 14 Aralık 2024 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları…

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 43.10 TL/Litre

Motorin: 43.30 TL/Litre

LPG: 26.03 TL/Litre

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 42.99 TL/Litre

Motorin: 43.24 TL/Litre

LPG: 25.49 TL/Litre

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 43.53 TL/Litre

Motorin: 43,87 TL/Litre

LPG: 26,04 TL/Litre

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 44,02 TL/Litre

Motorin: 44,39 TL/Litre

LPG: 25.94 TL/Litre