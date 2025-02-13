Berat Kandili iftar vakti: 13 Şubat iftar saat kaçta?

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Mübarek Berat Kandili, 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

Bu mübarek gecede oruç tutmak, ibadetlerini artırmak ve dua etmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Bu özel günü oruçla geçirenler, iftar vakitlerini araştırmaya başladı.

Peki, 13 Şubat’ta iftar saat kaçta? Berat Kandili orucu saat kaçta açılacak?

BERAT KANDİLİ İFTAR VAKİTLERİ

İstanbul için iftar vakti : 18:42

Ankara için iftar vakti : 18:29

İzmir için iftar vakti : 18:54

Çanakkale için iftar vakti : 18:54

Trabzon için iftar vakti : 17:59

Konya için iftar vakti : 18:33

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