Berat Kandili namazı var mı? İşte Berat Kandili'nde yapılması gereken ibadetler...

Hüseyin Topuz

Berat Kandili, İslam dünyasında manevi arınma, bağışlanma ve rahmet gecesi olarak büyük bir önem taşır.

Bu mübarek gece, Allah’ın kullarına rahmetiyle tecelli ettiği, günahların affedildiği ve duaların kabul olduğu bir zaman dilimi olarak kabul edilir.

Berat kelimesi, “temize çıkma” ve “arınma” anlamlarına gelir. Bu nedenle, Berat Kandili'ni ibadet, dua ve tefekkür ile geçirmek, manevi olarak yenilenmek için büyük bir fırsattır.

Peki, Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalıdır? İşte bu özel gecede yapılması tavsiye edilen ibadetler ve dualar…

Bu mübarek gecede kılınması gereken özel bir namaz farz ya da vacip değildir, ancak nafile namazı kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak ve dua etmek tavsiye edilir.

İşte bu özel gecede yapılması tavsiye edilen ibadetler ve dualar…

Namaz kılmak

Tesbih Namazı: Dileyenler tesbih namazı kılarak bu geceyi değerlendirebilir.

Kaza ve Nafile Namazı: Varsa geçmişte kazaya kalan namazları kılmak veya nafile namazlarla geceyi ihya etmek mümkündür.

Kur’an-ı Kerim Okumak:

Yasin Suresi, Mülk Suresi ve özellikle üç defa Yasin Suresi okunması tavsiye edilir.

Tövbe ve Dua Etmek:

Allah’tan af ve mağfiret dilemek, bolca istiğfar etmek önemlidir.

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) sıkça okuduğu "Allahümme inneke afüvvün kerîmün, tuhibbü'l-afve, fa'fu anni" duasını okumak önerilir.

Zikir ve Salavat Getirmek:

"Subhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu Ekber" gibi tesbihleri çekmek.

Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) salavat getirmek.

Sadaka Vermek:

İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, hayır işlerinde bulunmak.